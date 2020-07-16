Жара спадет к выходным: погода в Екатеринбурге на конец недели

16 Июль 2020 2020-07-16T06:41:22+03:00

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Если вы уже не знаете, куда себя деть из-за невыносимой жары - и уже даже вентиляторы, мороженое и холодный душ не помогают, - мы спешим вас обрадовать: к выходным аномальные температуры пойдут на спад. Рассказываем подробнее о прогнозах синоптиков из Уралгидрометцентра.

В четверг, 16 июля, еще сохранится жара – днем столбики термометров поднимутся до +38. Будет очень душно и почти безветренно. А еще очень-очень солнечно. Так что, выходя из дома, не забудьте взять с собой кепку или панаму, чтобы прикрыть голову, и солнечные очки.

В пятницу, 17 июля, в Екатеринбург придут долгожданный дождь с грозой. Температура тоже немного спадет – до +34 днем. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.

В субботу, 18 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза. В городе еще чуть-чуть похолодает – до +33. Ветер западный 4-9 м/сек.

В воскресенье, 19 июля, будет переменно облачно, пройдет небольшой дождь и прогремит гроза. Столбики термометров поднимутся до +27. Ветер западный 3-11 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU