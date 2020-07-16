Ушла уже в третий раз: в Екатеринбурге ищут бабушку в зеленых штанах

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге волонтеры снова разыскивают 74-летнюю Маколдину (Попову) Светлану Михайловну. Бабушка ушла из дома еще 14 июля – как рассказывают в ПСО «Лиза Алерт», который ведет поиски, это уже в третий раз.

- Родные забыли закрыть дверь, и она ушла гулять. Гуляет на длинные расстояния, может не побояться зайти в лес или лесопарковую зону, а вот назвать себя сможет вряд ли, - рассказали «Комсомолке» волонтеры. – При этом может уехать на транспорте и даже на электричке.

У бабушки – возможная потеря памяти, она может оказаться где угодно. Ей нужна медицинская помощь.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и зеленые глаза.

В момент пропажи была одета в светлую футболку-майку, широкие светло-зеленые штаны, черные ботинки и светлый платок. С собой у нее была черная сумка.

Если вы вдруг видели где-то Светлану Михайловну или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.