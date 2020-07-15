«Вода воняет, но ему все равно»: екатеринбуржцы спасаются от жары в Исети

15 Июль 2020 2020-07-15T21:43:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге установилась рекордная жара: 15 июля столбики термометров дошли до отметки в +37 градусов.

Жители уральской столицы спасаются от жаркой погоды как могут: одни сидят в офисах с кондиционерами, другие уехали на дачи, а молодой парень, не выдержав зноя, искупался прямо на Плотинке рядом с Историческим сквером.

- Тут вода желтая и воняет, но ему, похоже, все равно. Он прыгнул в воду и проплыл несколько десятков метров, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Татьяна.

Впрочем, далеко уплыть предприимчивому жителю Екатеринбурга не удалось: из-за ограничений на водоеме, ему пришлось выбраться на каменный берег.

ИСТОЧНИК KP.RU