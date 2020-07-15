Футболисты «Урала» вышли на поле в футболках с портретами врачей
15 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в схватке сошлись игроки ФК «Урал» и их соперники из тульского «Арсенала».
Перед матчем команды вышли на поле в футболках с именами и портретами медиков, а также сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Это сделано в рамках акции «Пожалуйста, дышите!», в которой решили принять участие футболисты.
Игра началась с акции в поддержку врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
На стадион посмотреть матч пустили всего 3,5 тысячи болельщиков. На трибунах они наблюдают за игрой в масках и перчатках.
На трибунах совсем немного зрителейФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU