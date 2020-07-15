2020-07-15T17:58:27+03:00
Спорт

Футболисты «Урала» вышли на поле в футболках с портретами врачей

«Шмели» играют с тульским «Арсеналом»
Лев ИСТОМИН
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Футболисты поддержали врачей в рамках акцииФутболисты поддержали врачей в рамках акцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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15 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в схватке сошлись игроки ФК «Урал» и их соперники из тульского «Арсенала».

Перед матчем команды вышли на поле в футболках с именами и портретами медиков, а также сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Это сделано в рамках акции «Пожалуйста, дышите!», в которой решили принять участие футболисты.

Игра началась с акции в поддержку врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра началась с акции в поддержку врачейФото: Алексей БУЛАТОВ

На стадион посмотреть матч пустили всего 3,5 тысячи болельщиков. На трибунах они наблюдают за игрой в масках и перчатках.

На трибунах совсем немного зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трибунах совсем немного зрителейФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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