2020-07-15T17:30:46+03:00
Общество

Как в Свердловской области лечат пациентов с коронавирусом: рассказывает губернатор

В регионе для лечения больных пневмониями и COVID-19 организовано 6 847 коек в 44 больницах
Алина СУРИНА
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Для лечения больных пневмониями и COVID-19 организовано 6 847 коек в 44 больницах областиДля лечения больных пневмониями и COVID-19 организовано 6 847 коек в 44 больницах областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Сегодня стало известно о еще 263 заболевших. Всего с начала пандемии в области – 16 635 случаев заражения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram, как в регионе лечат пациентов с COVID-19. По его словам, сейчас для лечения больных пневмониями и коронавирусом организовано 6 847 коек в 44 больницах.

- Пациенты обеспечены необходимыми медикаментами, в том числе «Авифавиром» - российским препаратом для лечения COVID-19. По данным на сегодняшний день было израсходовано 230 упаковок, в запасах осталось еще 70. Так как врачи говорят об эффективности этого лекарства, мы планируем закупить еще 3 000 упаковок, - написал губернатор.

Ранее Евгений Куйвашев рассказывал, что переливание антиковидной крови позволяет облегчить протекание болезни. По данным на сегодня плазму переболевших коронавирусом людей в объеме более 35 литров перелили более 100 пациентам. Также сейчас заготовлено 60 литров плазмы от 94 доноров.

Пациентов с COVID-19 легкой степени и бессимптомных больных продолжают госпитализировать в гостиницы, санатории и базы отдыха региона. Сейчас, по данным губернатора их 14. В них организовано 1200 мест для пребывания пациентов.

Также Евгений Куйвашев добавил, что о людях с другими заболеваниями не забывают. Сейчас в полном объеме помощь оказывается людям с онкологиями, с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии.

- Знаю, есть ситуации, когда из-за повышенной нагрузки система здравоохранения работает не так быстро, как хотелось бы, и я лично разбираюсь с каждым нарушением, о которых вы рассказываете. – написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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