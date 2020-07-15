Евгений Куйвшев рассказал от чего умирают уральцы

15 Июль 2020 2020-07-15T17:03:14+03:00

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Губернатор Свердловской области рассказал на своей странице в Instagram от чего умирали жители региона в первом полугодии. Всего с января по июнь в этом году умерло 29 221 человек. Уровень смертности в Свердловской области снизился, не смотря на пандемию коронавируса. В первом полугодии 2020 года зафиксировано снижение на 0,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

- Один из показателей, по которому мы оцениваем ситуацию в здравоохранении — это смертность населения, - написал губернатор. - Чуть больше половины случаев — 50,3% — связаны с болезнями системы кровообращения, 17,1% — с новообразованиями, 6,1% — с болезнями органов пищеварения, 2,6% — с болезнями органов дыхания, 8,4% — с внешними причинами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Свердловской области в июне зафиксировали высокий показатель смертности. По данным ЗАГСа Свердловской области за первый месяц лета в регионе умерло 5 275 человек. Исходя их опубликованной статистики число умерших в июне оказалось больше, чем в любой другой месяц 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU