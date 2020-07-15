«Гуляет с друзьями по торговым центрам»: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнего вьетнамца
Волонтеры объявили поиски 14-летнего подростка из Вьетнама, который пропал в Екатеринбурге. Фам Хунг Кыонг из Вьетнама, здесь живет с родителями. 30 июня парень поругался с отцом и ушел из дома. Все это время на связь не выходил.
- Его видели, он гуляет с друзьями по торговым центрам. О местонахождении неизвестно. Телефон у него включен, но позвонил родителям только сегодня. Нужно вернуть домой парня, - рассказывает Екатерина Тарасенко, волонтер отряда «Лиза Алерт» в Екатеринбурге.
Приметы Фам Хунг Кыонга:
Рост: 165 см.,
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие,
Волосы: чёрные
Особые приметы: шрам на правой брови.
Всем, кто знает о местонахождении пропавшего подростка, просят сообщать в полицию или волонтерам «Лиза Алерт» 8-950-656-11-31 (Юрий).
ИСТОЧНИК KP.RU