2020-07-15T16:50:35+03:00
Общество

«Гуляет с друзьями по торговым центрам»: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнего вьетнамца

Фам Хунг Кыонг две недели не появляется дома
Юлия СТАЛИНА
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Фам Хунг Кыонг из Вьетнама, здесь живет с родителями. Фото: предоставлено отрядом "Лиза Алерт".Фам Хунг Кыонг из Вьетнама, здесь живет с родителями. Фото: предоставлено отрядом "Лиза Алерт".
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Волонтеры объявили поиски 14-летнего подростка из Вьетнама, который пропал в Екатеринбурге. Фам Хунг Кыонг из Вьетнама, здесь живет с родителями. 30 июня парень поругался с отцом и ушел из дома. Все это время на связь не выходил.

- Его видели, он гуляет с друзьями по торговым центрам. О местонахождении неизвестно. Телефон у него включен, но позвонил родителям только сегодня. Нужно вернуть домой парня, - рассказывает Екатерина Тарасенко, волонтер отряда «Лиза Алерт» в Екатеринбурге.

Приметы Фам Хунг Кыонга:

Рост: 165 см.,

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие,

Волосы: чёрные

Особые приметы: шрам на правой брови.

Всем, кто знает о местонахождении пропавшего подростка, просят сообщать в полицию или волонтерам «Лиза Алерт» 8-950-656-11-31 (Юрий).

ИСТОЧНИК KP.RU

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