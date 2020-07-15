В Екатеринбурге из-за ремонта тепловой сети три троллейбуса изменят маршрут
Ремонтные работы будут проводить на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов
Троллейбусы будут ходить по измененному маршруту два дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за ремонта тепловой сети три троллейбуса изменят маршрут. Ремонтные работы будут проводить на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов с 00:00 18 июля до 05:00 20 июля.
- Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.
Изменятся схемы движения маршрутов № 3, № 12 и № 17. Кроме того два троллейбуса - № 5 и № 19 не будут ходить во время ремонтных работ.
Фото: скриншот
ИСТОЧНИК KP.RU