15 Июль 2020 2020-07-15T16:25:39+03:00

Троллейбусы будут ходить по измененному маршруту два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонтные работы будут проводить на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов

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В Екатеринбурге из-за ремонта тепловой сети три троллейбуса изменят маршрут. Ремонтные работы будут проводить на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов с 00:00 18 июля до 05:00 20 июля.

- Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.

Изменятся схемы движения маршрутов № 3, № 12 и № 17. Кроме того два троллейбуса - № 5 и № 19 не будут ходить во время ремонтных работ.

Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU