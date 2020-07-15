ЕВРАЗ покажет специальный выпуск «Квартирника у Маргулиса» ко Дню металлурга

15 Июль 2020 2020-07-15T15:58:03+03:00

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Ко Дню металлурга и 80-летнему юбилею Нижнетагильского металлургического комбината ЕВРАЗ покажет специальный выпуск легендарного «Квартирника у Маргулиса» с участием звезд российской эстрады. Гостями передачи станут Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа Uma2rman.

Концерт стартует 17 июля в 17:00 по московскому времени на канале Телекон и на сайте. Виртуальный зрительный зал готов вместить тысячи ценителей качественной музыки.

Артисты исполнят свои хиты и поздравят металлургов и горняков с профессиональным праздником. За два часа в эфире прозвучат более 30 музыкальных композиций.

На странице с трансляцией концерта зрители смогут делиться своими впечатлениями, отправлять пожелания в адрес металлургов. Самые искренние послания будут выведены в эфир.

«Квартирник у Маргулиса» – популярная музыкальная передача на телеканале НТВ. Известные музыканты в гостях у Евгения Маргулиса камерно исполняют свои лучшие песни и новые композиции. Неформальное музыкальное шоу дает зрителям возможность увидеть множество неповторимых акустических концертов и узнать популярных исполнителей с неожиданной стороны.