Когда градусники «кипят»: как пережить жару в Екатеринбурге

15 Июль 2020 2020-07-15T15:22:26+03:00

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В Екатеринбург пришла настоящая летняя жара: температура воздуха вторую неделю к обеду перешагивает отметку в +30 градусов. Спасаются от жары все по-разному. Однако есть несколько универсальных способов пережить жару, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Актуальными советами поделилась заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Дарья Медвинская на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

1. Соблюдайте режим труда и отдыха. Физической и умственной активность нужно заниматься с 7 до 10 утра, когда столбики термометров держатся на отметках в +22 … +25 градусов. С 12 до 16 часов, когда солнце в зените, лучше работать в хорошо проветриваемом помещении.

2. Берегитесь сквозняков – это дополнительный фактор для простуды. На кондиционерах выставляйте температуру в 21-22 градуса.

Как пережить жару: советы врача из Екатеринбурга 00:00 00:00

3. Надевайте белую одежду свободного фасона из хлопка. Женская обувь должна быть на плоском ходу, так как ноги в жару к вечеру отекают, есть риск подвернуть ногу.

4. Чащу умывайтесь, а, еще лучше, обтирайтесь мокрым свежим полотенцем.

5. Пейте 1,5 - 2 литра чистой воды в сутки. Для вкуса туда можно добавить лайм или лимон.

6. Откажитесь от алкоголя, так как это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Также откажитесь от мучного, жирной и острой пищи. Делайте акцент на овощах и фруктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU