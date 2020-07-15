В 27 муниципалитетах Свердловской области ввели противопожарный режим

15 Июль 2020 2020-07-15T15:05:28+03:00

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В Свердловской области из-за аномальной жары резко возросло число техногенных пожаров. С начала июля их насчитали 393, девять человек в них погибли. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В среднем, за сутки на территории области возникает около 40 пожаров. Большинство происходит в жилом секторе и на прилегающих территориях, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Основная причина – неосторожное обращение с огнем населения.

Именно поэтому сегодня в 27 муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге, введет противопожарный режим. На этих территориях нельзя использовать открытый огонь. За этим очень пристально следят спасатели, устраивая рейды по населенным пунктам и садам. Только с 1 мая специалисты МЧС выявили около 600 нарушений. Общая сумма штрафов составила 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU