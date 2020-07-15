2020-07-15T14:54:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге на двух перекрестках перекроют движение

Рассказываем, как поменяются маршруты трамваев и автобусов
Мария Трапезникова
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В Железнодорожном районе на двух перекрестках перекроют движениеВ Железнодорожном районе на двух перекрестках перекроют движениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, в Железнодорожном районе, ЕМУП «Гортранс» закрывает движение сразу по двум перекресткам: Техническая – Сортировочная и Техническая – Ватутина. Дело в том, что на участке будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого свой маршрут изменят несколько трамваев. Рассказываем подробнее.

По Технической закроют движение трамваев №7, 10, 12, 13 и 24: от остановки «Таганский ряд» до станции «7Ключей» в обоих направлениях. Транспорт, включая и автомобили, не будет ходить с 00:00 1 августа до 05:00 3 августа.

- В течение этого времени движение автотранспорта будет направлено по улицам Технической, Надеждинской, Коуровской, Ватутина, проспекту Седова и переулку Клубному, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, для этих же трамвайных маршрутов (№7, 10, 12, 13 и 24) будет закрыто движение на перекрестке Техническая – Ватутина: от остановки «Таганский ряд» до станции «7Ключей» в обоих направлениях. Ограничения продлятся с 00:00 8 августа до 05:00 10 августа.

В это же время изменится схема автобусов №06, 08, 014, 57, 57А и 083. Они поедут по улицам Техническая, Маневровая, Соликамская и Сортировочная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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