2020-07-15T14:32:59+03:00
Общество

В Свердловской области полыхают 12 пожаров

Семь из них - на территории Ивдельского ГО, где ввели режим чрезвычайного положения
Мария Трапезникова
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До 90% лесных пожаров спасателям удается потушить уже в первые сутки после обнаруженияДо 90% лесных пожаров спасателям удается потушить уже в первые сутки после обнаруженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за аномальной жары в Свердловской области значительно увеличилось число пожаров - а с начала года цифра достигла 281. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, до 90% пожаров удается потушить в первые сутки после обнаружения.

- На территории области сегодня действуют 12 лесных пожаров, из которых семь находятся на территории Ивдельского ГО, - рассказал чиновник. – В связи с этим 14 июля решением главы Ивдельском ГО введен режим чрезвычайного положения. Это дает нам право привлекать туда дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров.

Сейчас с пожарами там борются 181 человек и 36 спецмашин учреждения по тушению лесных пожаров Уральской базы авиационной охраны лесов. В ближайшее время группировка будет увеличена на 24 человека парашютно-десантной службы.

Напомним, на территории всей Свердловской области был введен противопожарный режим с 1 мая. Сегодня же решение о его отмене принимается главами муниципалитетов в зависимости от текущей обстановки. В Екатеринбурге режим был отменен 7 июля, но уже 10-го ввели снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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