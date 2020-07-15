В Свердловской области полыхают 12 пожаров
Из-за аномальной жары в Свердловской области значительно увеличилось число пожаров - а с начала года цифра достигла 281. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, до 90% пожаров удается потушить в первые сутки после обнаружения.
- На территории области сегодня действуют 12 лесных пожаров, из которых семь находятся на территории Ивдельского ГО, - рассказал чиновник. – В связи с этим 14 июля решением главы Ивдельском ГО введен режим чрезвычайного положения. Это дает нам право привлекать туда дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров.
Сейчас с пожарами там борются 181 человек и 36 спецмашин учреждения по тушению лесных пожаров Уральской базы авиационной охраны лесов. В ближайшее время группировка будет увеличена на 24 человека парашютно-десантной службы.
Напомним, на территории всей Свердловской области был введен противопожарный режим с 1 мая. Сегодня же решение о его отмене принимается главами муниципалитетов в зависимости от текущей обстановки. В Екатеринбурге режим был отменен 7 июля, но уже 10-го ввели снова.
ИСТОЧНИК KP.RU