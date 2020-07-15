В Североуральске нашли контейнер с использованными шприцами
В Североуральске, что в Свердловской области, вблизи реки Варган местные жители обнаружили гигантский контейнер с использованными шприцами с иглами. Они являются опасными медицинскими отходами класса В. Об этом узнала городская прокуратура и начала проверку.
- В настоящее время сотрудниками прокуратуры осуществлен выезд на место происшествия, опрошен житель города, обнаруживший медицинские отходы, устанавливается их источник происхождения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: пресс-служба региональной прокуратуры
Кроме того, ведомство отправило запросы в ЦГБ Североуральска, а также ряд частных городских клиник. Сотрудники запросили всю документацию по утилизации медицинских отходов класса В.
ИСТОЧНИК KP.RU