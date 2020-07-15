В Североуральске нашли контейнер с использованными шприцами

15 Июль 2020 2020-07-15T13:58:55+03:00

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В Североуральске, что в Свердловской области, вблизи реки Варган местные жители обнаружили гигантский контейнер с использованными шприцами с иглами. Они являются опасными медицинскими отходами класса В. Об этом узнала городская прокуратура и начала проверку.

- В настоящее время сотрудниками прокуратуры осуществлен выезд на место происшествия, опрошен житель города, обнаруживший медицинские отходы, устанавливается их источник происхождения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

Кроме того, ведомство отправило запросы в ЦГБ Североуральска, а также ряд частных городских клиник. Сотрудники запросили всю документацию по утилизации медицинских отходов класса В.

ИСТОЧНИК KP.RU