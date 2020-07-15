2020-07-15T13:09:59+03:00
Общество

ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране

ВТБ проанализировал общероссийскую статистику обращений физлиц за кредитными каникулами
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ проанализировал общероссийскую статистику обращений физлиц за кредитными каникулами – как в рамках госпрограммы, так и собственных предложений банка. За апрель-июнь наибольшим спросом они пользовались у заемщиков южных регионов России – СКФО и ЮФО, а также центральной части страны – Москвы и других регионов ЦФО. Там доля проникновения программ поддержки в кредитный портфель ВТБ оказалась наиболее высокой. Меньше всего за поддержкой обращались клиенты банка на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Спрос на кредитные каникулы в целом по России составил 6,5% от объема портфеля ВТБ, а в Уральском федеральном округе – 5,62%. Самая высокая доля их проникновения зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – 7,57%. Схожий показатель отмечен в Южном федеральном округе – 7,51%. В то же время одно из самых низких значений по стране показал именно южный регион: в Республике Северная Осетия - Алания доля каникул составила всего 3,68% от объема портфеля регионального отделения банка.

На третьем месте оказалась центральная часть России – доля жителей Московского региона, обратившихся за поддержкой, достигла 7,43%. Также высокий показатель был зафиксирован в Центральном федерально округе – 6,46%. При этом самые высокие в России значения были зафиксированы в Костромской и Владимирской областях – 9,4% и 8,4%.

Меньше всего за программами отсрочки по кредитам обращались клиенты, проживающие на территории Дальнего Востока и Сибири. В ДФО доля обратившихся за каникулами составила 5,32%. На Сахалине зафиксировано одно из самых невысоких для всей России значений – 3,63% от общего кредитного портфеля банка в регионе.

В Сибирском федеральном округе доля проникновения каникул была примерно на одном уровне с Дальним Востоком – 5,33%. В Приволжском федеральном округе этот показатель оказался выше, чем на востоке страны – 6,26%.

«С каждым месяцем динамика обращений клиентов за программами поддержки снижается. В мае этот показатель сократился на 40% по сравнению с апрелем, а в июне упал еще более чем в два раза. За три месяца мы поддержали почти 290 тысяч заемщиков, доля проникновения кредитных каникул в портфель ВТБ стабилизировалась на уровне 6-7%. Интересно, что спрос на каникулы распределился в регионах нашей страны неравномерно: от 3% на Сахалине или в Северной Осетии до почти 10% в Костроме и Владимире. Мы видим, что сейчас ситуация стабилизировалась, и граждане возвращаются к обслуживанию своих кредитных обязательств в рамках стандартных графиков платежей», - комментирует руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
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