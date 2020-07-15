2020-07-15T12:33:54+03:00
Спорт

«Пожалуйста, дышите!»: футболисты «Урала» выйдут на поле с портретами врачей на футболках

На «Екатеринбург Арене» они встретятся с тульским «Арсеналом»
Юлия СТАЛИНА
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Вход на стадион только в масках.Вход на стадион только в масках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Футболисты «Урала» скажут «спасибо» всем врачам, которые борются с коронавирусом. Сегодня, 15 июня, игроки команды выйдут на поле перед матчем в футболках с именами и портретами медиков и фельдшеров скорой помощи. Так пройдет акция «Пожалуйста, дышите!», которую поддержали спортсмены.

- В рамках акции, организованной медиагруппой «Россия Сегодня», перед началом матчей 29-го тура Тинькофф РПЛ футболисты всех команд выйдут на поле в футболках, на которых будут нанесены имена и фотографии героев акции – врачей, волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер и сотрудников бригад скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

15 июля на «Екатеринбург Арене» футболисты «Урала» встречаются с тульским «Арсеналом». На стадионе будет все 3,5 тысячи зрителей. Вход на трибуны только масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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