В салоне находились восемь человек: на свердловской трассе перевернулась легковушка

15 Июль 2020 2020-07-15T12:33:37+03:00

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Минувшей ночью, 15 июля, на 2-м километре трассы «Верхотурье – село Дерябино», что в Свердловской области, произошло серьезно ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель иномарки ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась. Пять пассажиров с различными травмами экстренно увели в Верхотурскую ЦРБ.

- В ходе проверки установлено, что в автомобиле в момент ДТП вместе с водителем находилось восемь человек. Они ехали со стороны села Глазуновка в Верхотурье, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Молодые люди возвращались с отдыха. Из-за сильного удара сам момент аварии они не смогли вспомнить. По словам инспекторов ГИБДД, водитель и пассажиры грубо нарушили ПДД, так как число человек в машине превышало количество мест, предусмотренных строением автомобиля. Некоторые из пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и свидетелей аварии, а также устанавливают точные обстоятельства. Будут проведены экспертизы, вина водителя будет установлена после всех мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU