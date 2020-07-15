2020-07-15T12:03:41+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле начали реконструкцию мемориала воинской славы

Его ни разу не ремонтировали с 1985 года
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле начали реконструкцию мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны. Памятник на месте захоронения советских солдат и офицеров на кладбище «Центральное» был открыт в 1950 году, а в 1985 на его территории поставили монумент «Мать-Родина». С того времени он ни разу не ремонтировался.

- Проект рассчитан на два года. В этом году будет произведена замена бетонных плит площади и пешеходных дорожек, отремонтировано ограждение братской могилы, установлены декоративные вазоны и скамьи, - рассказал директор по капитальному строительству подрядчика «Уралстройкомплекс» Николай Накоряков. – Старые бетонные плиты облицовки постамента сменят прочные гранитные.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На реконструкцию проекта выделено из городского и областного бюджета 32,6 миллионов рублей. Кроме всего прочего, на территории мемориала планируется обновить и выставить на один уровень пилоны, на которые нанесены фамилии 224 солдат и офицеров. Открытие запланировано на сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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