2020-07-15T11:33:59+03:00
Общество

Меньше пробок: дорожники открыли часть отремонтированной трассы М5 «Урал»

«Уралуправтодор» на несколько месяцев раньше закончил ремонт на подъезде к Екатеринбургу
Мария Трапезникова
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Так выглядит отремонтированный участок на подъезде к Екатеринбургу. Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"Так выглядит отремонтированный участок на подъезде к Екатеринбургу. Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"
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Отличная новость для автомобилистов – на Среднем Урале стало на один ремонт меньше. С 15 июля ФКУ «Уралуправтодор» открыл проезд по трассе М5 «Урал», на 169 километре в районе подъезда к Екатеринбургу. Напомним, что там с начала этого года было введено реверсивное движение из-за капремонта развязки и моста через реку Сысерть.

В рамках ремонта были предусмотрены два участка строительства. В прошлом году строители должны были сдать только 10 километров дороги, однако с опережением срока в эксплуатацию были введены все 22 километра. В этом году в планах оставался только участок развязки через реку Сысерть.

А так участок выглядел в мае, когда работы еще велись. Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

А так участок выглядел в мае, когда работы еще велись. Фото: пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

- Сразу после новогодних праздников «Уралуправтодор» принял решение продолжить строительств. По контракту, работы должны быть завершены к 20 ноября, но благодаря тому, что строительство проходило круглосуточно, это позволило уже к 15 июля возобновить полномасштабный проезд в оба направления, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Тем не менее, другие работы на трассе М5 продолжаются. С опережением графика проходит капремонт моста на км 178+940. Там строители полностью разобрали мост, затем соорудили новые опоры, пролетные строения, балки и конуса. Планируется, что участок получится сдать уже к концу лета.

Работы ведутся и на мосту через реку Арамилка (181 километр трассы), его сдать должны в ноябре. Таким образом, к осени вся трасса М5 в границах Свердловской области будет полностью отремонтирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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