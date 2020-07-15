Ставки — ниже, условия — лучше: УБРиР пересмотрел ипотечные программы

15 Июль 2020 2020-07-15T11:22:13+03:00

Взять кредит на рефинансирование имеющейся ипотеки или на покупку квартиры в строящемся доме можно от 7,8% годовых

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сделал ипотеку еще доступнее, снизив ставки почти по всем стандартным программам ипотеки, а также увеличив сумму кредита по акции «Ипотека с господдержкой». Взять кредит на рефинансирование имеющейся ипотеки или на покупку квартиры в строящемся доме можно от 7,8% годовых, а на жилье на вторичном рынке — от 7,95%. Минимальная ставка на ипотеку с материнским капиталом составляет 8,45%. Кроме того, клиентам банка по-прежнему предоставляется возможность взять кредит под залог объекта недвижимости с годовой ставкой от 11,25%.

Годовая ставка по ипотеке зависит от ряда факторов, среди которых — участие клиента в зарплатном проекте банка, размер первоначального взноса, оформление комплексного страхования, а также сумма кредита. Снизить ставку по ипотеке на 0,5% можно при участии в акции «Бери больше — плати меньше», которая распространяется на строящееся и готовое жилье, а также на рефинансирование.

Помимо стандартных ипотечных программ в УБРиР действует акция «Ипотека с господдержкой» для строящегося и готового жилья, по которой минимальная годовая ставка составляет 5,99%. При этом сумма кредита повысилась до 6 млн рублей для всех городов присутствия банка кроме Санкт-Петербурга. Жители северной столицы могут в рамках акции оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей.

«После объявления о снижении ключевой ставки рынок изменился, и мы продолжаем держаться в его русле. Ставки по ипотеке снизились почти по всем нашим стандартным программам от 0,45 до 0,6 п.п. Кроме того, мы улучшили условия акции «Ипотека с господдержкой», увеличив максимальную сумму кредита. Клиенты могут воспользоваться нынешней экономической ситуацией и низкими ставками, чтобы либо исполнить свою мечту и обзавестись собственным жильем, либо вложить имеющиеся средства в недвижимость и таким образом сохранить их», — отмечает руководитель ипотечного направления УБРиР Анна Севостьянова.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка, на сайте или по телефону горячей линии 8-800-1000-200.