За сутки от коронавируса погибли еще три уральца
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии – 175 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, сегодня стало известно о еще 263 заболевших. Городами-лидерами в антирейтинге стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Новоуральск и Березовский.
С начала пандемии в области – 16635 случаев заражения. 195 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 168 из них – в реанимации, в том числе 83 подключены к аппаратам ИВЛ.
Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Есть и хорошие новости: за все время уральские медики смогли вылечить 10614 пациентов. Только за сутки выписали 291 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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