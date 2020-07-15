15 Июль 2020 2020-07-15T11:30:06+03:00

За сутки от коронавируса погибли еще три уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии – 175 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, сегодня стало известно о еще 263 заболевших. Городами-лидерами в антирейтинге стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Новоуральск и Березовский.

С начала пандемии в области – 16635 случаев заражения. 195 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 168 из них – в реанимации, в том числе 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Есть и хорошие новости: за все время уральские медики смогли вылечить 10614 пациентов. Только за сутки выписали 291 человека.

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