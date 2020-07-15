Телефонные мошенники обокрали уральца на 110 тысяч

15 Июль 2020 2020-07-15T10:50:39+03:00

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В конце мая в полицию Ревды обратился местный 53-летний житель, который рассказал, что у него с банковского счета украли 110 тысяч рублей. Ему по телефону позвонили мошенники, убедив, что с его карты снимают деньги, поэтому нужно срочно перевести всю сумму на другую карту. Мужчина поверил им, направился в ближайший банкомат и сделал так, как ему сказали.

- После перевода потерпевшему сообщили номер мобильного телефона, по которому ему должны вернуть всю сумму. Но, позвонив, мужчина услышал, что данный номер телефона не существует, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Он понял, что его обманули, и пошел в полицию.

По факту кражи было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU