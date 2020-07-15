В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий

15 Июль 2020 2020-07-15T10:00:29+03:00

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В Екатеринбурге 13 июля, на Уралмаше, произошла трагедия – на стройплощадке погиб 53-летний рабочий. После этого следователи Орджоникидзевского района завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- По версии следствия, указанный разнорабочий осуществлял работы по проливке стяжки на третьем этаже возводимого здания, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – По неустановленной пока причине он сорвался и упал. При падении мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи запросили документацию, которая касается вопросов обеспечения правил охраны труда на строящемся объекте. Для определения точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU