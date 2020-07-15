2020-07-15T09:26:53+03:00
Происшествия

Мотоцикл влетел в экскаватор: в Екатеринбурге произошла смертельная авария

28-летний байкер погиб на месте
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня утром, 14 июля, около 10:00, на Щербакова в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием экскаватора. В него на большой скорости влетел мотоцикл. Сейчас на месте работают полицейские, спасатели и медики.

- По предварительной информации, водитель экскаватора при движении по улице Прониной, при повороте налево на улицу Щербакова, не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который ехал в сторону улицы Пархоменко, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

К сожалению, от сильного удара погиб водитель мотоцикла – мужчина 28 лет. На участке, где произошла авария, инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение. Сейчас выясняются точные обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мотоцикл влетел в экскаватор: в Екатеринбурге произошла смертельная авария
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