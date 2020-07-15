Уральцу, до смерти избившего своего дедушку, дали 10 лет тюрьмы
В Краснотурьинске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве родного 79-летнего дедушки. В январе этого года родственники поссорились из-за того, что пенсионер, в силу своего возраста, не может за собой ухаживать. Понимая, что старик не сможет дать сдачи, мужчина избил его, сломав несколько ребер.
Подобное произошло и в следующем месяце.
- Будучи пьяным, в ходе ссоры со своим дедушкой, мужчина нанес ему не меньше четырех ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы, причинив ему телесные повреждения в виде множественных двухсторонних переломов ребер, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
От серьезных травм и осложнений дедушка скончался уже в больнице. В итоге, суд назначил мужчине 10 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU