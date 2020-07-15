Уральцу, до смерти избившего своего дедушку, дали 10 лет тюрьмы

15 Июль 2020 2020-07-15T08:35:15+03:00

Мужчине не нравилось, что его пожилой родственник в силу возраста не может сам за собой ухаживать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчине не нравилось, что его пожилой родственник в силу возраста не может сам за собой ухаживать

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В Краснотурьинске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве родного 79-летнего дедушки. В январе этого года родственники поссорились из-за того, что пенсионер, в силу своего возраста, не может за собой ухаживать. Понимая, что старик не сможет дать сдачи, мужчина избил его, сломав несколько ребер.

Подобное произошло и в следующем месяце.

- Будучи пьяным, в ходе ссоры со своим дедушкой, мужчина нанес ему не меньше четырех ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы, причинив ему телесные повреждения в виде множественных двухсторонних переломов ребер, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От серьезных травм и осложнений дедушка скончался уже в больнице. В итоге, суд назначил мужчине 10 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU