2020-07-15T08:15:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 80 миллионов отреставрируют тепломагистраль на Халтурина

Специалисты уже начали работу
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге за 80 миллионов отреставрируют тепломагистраль на ХалтуринаВ Екатеринбурге за 80 миллионов отреставрируют тепломагистраль на ХалтуринаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге специалисты ЕТК начали реставрацию тепломагистрали М-28 по улице Халтурина. Стоимость работ – больше 80 миллионов рублей. Как рассказали энергетики, на участке будет заменен трубопровод диаметром 800 мм протяженностью 1100 метров с выносом тепломагистрали из-под гаражей. В прошлый раз этого сделать не удалось.

- В настоящее время на объекте выполнено 30% строительных работ. Сейчас идет монтаж бетонных лотков под новую теплотрассу, стыковка трубопроводов, строительство новой тепловой камеры, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Полностью будет заменено все тепломеханическое оборудование, также запланировано устройство дренажных колодцев для сброса стоков из теплокамеры в ливневую канализацию.

Новые трубы будут защищены современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля. Благодаря этому магистрально прослужит не меньше 30 лет. За отключение воды местным жителям переживать не стоит – тепло и горячую воду они будут получать по временному трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге за 80 миллионов отреставрируют тепломагистраль на Халтурина
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