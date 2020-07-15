Три человека в больнице: на свердловской трассе «Лада» сбила лося

15 Июль 2020 2020-07-15T06:41:45+03:00

Все пострадавшие пассажиры были пристегнуты ремнями, что позволило им избежать тяжелых травм

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Минувшим вечером, 14 июля, на 45-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая 12-летнего ребенка. Легковушка «Лада» на большой скорости сбила выбежавшего на дорогу лося. Тот погиб на месте. Машина двигалась со стороны Екатеринбурга в поселок Лосиный.

От сильного удара пострадали три пассажира: женщины 32 и 68 лет, а также 12-летний ребенок. Их всех экстренно госпитализировали в травматологическое отделение ЦГБ Березовского.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Им установлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Пассажиры были пристегнуты штатными ремнями безопасности, в связи с чем им удалось избежать тяжелых травм.

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД организовали на участке реверсивное движение. Сейчас по факту ДТП ведется дознание, устанавливаются причины и обстоятельства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, проезжающим рядом с лесом, снижать скорость и внимательно следить за знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU