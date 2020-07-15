2020-07-15T06:18:41+03:00
Происшествия

В уральском поселке ночью сгорели жилой дом, гараж и баня

По данным спасателей, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером в селе Покровское, что в Каменском ГО Свердловской области, произошел крупный пожар. В 21:48 диспетчеры МЧС получили вызов о том, что на улице Ленина загорелся жилой дом. Огонь перекинулся на стоящие рядом объекты.

- На площади в 170 квадратных метров огонь повредил частный гараж, баню, надворные постройки, кровлю и стены жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Тушить пожар выезжали 13 спасателей на трех спецмашинах. По их данным, к счастью, все обошлось без пострадавших. Огонь потушили уже через 20 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили только в 23:45.

Вчера мы рассказывали про крупный пожар, который произошел в Первоуральске – на промышленной площадке загорелось двухэтажное заброшенное здание. Площадь возгорания составила порядка 300 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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