В уральском поселке ночью сгорели жилой дом, гараж и баня
Минувшим вечером в селе Покровское, что в Каменском ГО Свердловской области, произошел крупный пожар. В 21:48 диспетчеры МЧС получили вызов о том, что на улице Ленина загорелся жилой дом. Огонь перекинулся на стоящие рядом объекты.
- На площади в 170 квадратных метров огонь повредил частный гараж, баню, надворные постройки, кровлю и стены жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Тушить пожар выезжали 13 спасателей на трех спецмашинах. По их данным, к счастью, все обошлось без пострадавших. Огонь потушили уже через 20 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили только в 23:45.
Вчера мы рассказывали про крупный пожар, который произошел в Первоуральске – на промышленной площадке загорелось двухэтажное заброшенное здание. Площадь возгорания составила порядка 300 «квадратов».
ИСТОЧНИК KP.RU