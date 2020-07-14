2020-07-14T18:39:33+03:00
Общество

Мастера из Нижнего Тагила покажут на московском фестивале самый большой расписной поднос

На экспонате будет изображена сцена из купеческой жизни 19 века
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего ТагилаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Мастера из Нижнего Тагила покажут на московском фестивале расписанный поднос, который сможет претендовать на звание самого большого в мире. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Необычный экспонат повезет на IV всероссийский фестиваль гостеприимства «САМОВАРФЕСТ», который откроется 23 августа, коллектив колледжа прикладного искусства и дизайна филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова».

- Чтобы привлечь гостей выставки, необходимо было представить нечто уникальное. Для этого был предложен проект «Возрождение Тагильского расписного подноса», в рамках которого уже выполнены несколько подносов-гигантов, с просечным бортом. Эти подносы уже называют Демидовскими, - рассказала директор уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова» Людмила Павленко.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Поднос, претендующий на звание самого большого уже изготовили. Вместе с ручками он получился шириной 2 метра 20 сантиметров. Готов и эскиз будущего экспоната - на подносе будет изображена сцена из купеческой жизни 19 века. Сейчас творческий коллектив готовит поднос к росписи.

- В этой сцене найдут свое отражение не только колорит того времени, но и много так называемых брендовых элементов, по которым можно будет узнать Нижний Тагил, - отметила Людмила Павленко.

На подносе можно будет разглядеть сторожевую башню на Лисьей горе, первый паровоз и самовар. Чтобы зафиксировать факт изготовления самого большого лакового подноса в мире Московская художественно-промышленная академия подаст заявку в книгу рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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