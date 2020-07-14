14 Июль 2020 2020-07-14T17:21:04+03:00

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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на дрифтеров, собирающихся у «Космоса». Екатеринбуржец написал главе региона в Instagram, что гуляющие мешают спать, а в такую жару нет возможности даже прикрыть окна. К кинотеатру из-за ночного шума часто вызывают полицию, но заметив проблесковые маячки тусовщики сразу притихают.

- Не в первый раз, к сожалению, получаю жалобы на эту площадку. Звонки в полицию по ней идут. На какое-то время коллеги из органов внутренних дел приближали к «Космосу» патрули – это помогало, но временно, - написал губернатор. - Постоянно держать там наряд не всегда удается – все-таки следить за порядком нужно везде, и не всегда есть ресурс для того, чтобы уделять внимание исключительно этой площадке.

Глава региона написал, что поручил обсудить проблему с дрифтерами у «Космоса» заместителю губернатора Азату Салихову с руководством городского управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU