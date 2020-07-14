2020-07-14T15:57:48+03:00
Общество

СвЖД в июне увеличила перевозки грузов для строительного комплекса

В июне 2020 года в сравнении с предыдущим месяцем погрузка строительных грузов выросла на 6,4%
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Лесные и строительные грузы Фото: СвЖДЛесные и строительные грузы Фото: СвЖД
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СвЖД увеличила перевозку строительных грузов и материалов, необходимых для непрерывной работы строительного сектора и предприятий дорожного хозяйства. В июне 2020 года в сравнении с предыдущим месяцем погрузка строительных грузов выросла на 6,4% (погружено 2,2 млн тонн), цемента на 16,1% (погружено 277 тыс. тонн). Существенно выросли перевозки лесных грузов (+24%, 214 тыс. тонн) и черных металлов (+17,9%, 839 тыс. тонн).

На фоне сложной эпидемиологической обстановки и воздействия негативных трендов на погрузку, в холдинге развернута работа по созданию благоприятных условий для грузоотправителей.

В настоящее время СвЖД обеспечивает комплекс услуг по осуществлению погрузо-разгрузочных работ и хранению минерально-строительных грузов на сети грузовых дворов со специализированными площадками. Предоставление комплексной услуги терминальной переработки щебня осуществляется на 14 грузовых дворах.

Организация с 2018 года сети лесных терминалов на ряде станций Прикамья позволила привлечь на железную дорогу новых клиентов – лесозаготовителей. Сейчас на лесных терминалах на станциях Соликамск, Менделеево, Кунгур, Заячья Горка, Чусовская, Верещагино, Лысьва, Блочная проводится оформление документов, сортировка и складирование лесоматериалов, отгрузка заготовленного леса. Для этого созданы все условия: есть площадки для хранения, необходимая погрузочно-разгрузочная техника. Сбор за подачу/уборку вагонов с предприятия не взимается. При этом у клиента нет необходимости лично присутствовать на площадке и осуществлять контроль за погрузкой.

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Подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания в регионах СвЖД увеличили долю грузовых перевозочных документов, оформляемых дистанционно, проводят автоматическую пролонгацию договоров, применяют дистанционные формы переговоров с новыми клиентами (в формате аудио - и видеоконференций). Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку «от двери до двери».

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