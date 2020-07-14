14 Июль 2020 2020-07-14T14:52:31+03:00

В Екатеринбурге будут судить экс-сотрудника Ростехнадзора за получение взяток на 1,4 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обмен на деньги он обещал «замять» все нарушения, которые выявил в ходе проверки строящегося объекта

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили бывшего госинспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в получении взяток на 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, ему было поручено провести выездную проверку строящейся подстанции и убедиться в соблюдении всех необходимых технических регламентов, норм и правил.

По результатам проверки экс-сотрудник нашел грубые нарушения, которые могли привести к несвоевременной сдаче объекта. Он рассказал представителю подрядчика о недостатках и намекнул, что может «замять» дело за вознаграждение.

Несколькими месяцами позже мужчина получил денежный перевод в размере 400 тысяч рублей на банковский счет своей близкой родственницы.

- Кроме того обвиняемый получил через посредника деньги в размере миллиона рублей от гендиректора предприятия, в работе которого и были найдены нарушения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Вместо этого он пообещал не отражать в акте проверки все выявленные нарушения.

При этом четыре года спустя, в 2019 году, экс-сотрудника Ростехнадзора отправили на четыре с половиной года в тюрьму за аналогичное преступление.

- Необходимо отметить, что данные преступления были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области, после чего следствием СКР выявленным фактам дана надлежащая уголовно-правовая оценка, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU