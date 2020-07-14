2020-07-14T14:27:51+03:00
Общество

Строительство трамвайной ветки до Академического обойдется Екатеринбургу в 1,2 миллиарда

Власти предлагают профинансировать проект из федерального бюджета
Мария Трапезникова
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Строительство трамвайной ветки до Академического обойдется Екатеринбургу в 1,2 миллиардаСтроительство трамвайной ветки до Академического обойдется Екатеринбургу в 1,2 миллиардаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 14 июля, во время объезда Ленинского района глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил стоимость строительства новой трамвайной ветки до Академического. По его словам, это 1,2 миллиарда рублей. Сейчас городские власти ищут источники финансирования проекта и предлагают взять деньги из федерального бюджета.

Напомним, ветку планируют построить к 2023 году, когда Академический станет полноценным восьмым районом Екатеринбурга. Она протянется от проспекта Академика Сахарова по улицам де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. На пути планируется обустроить 11 остановок, пешеходные переходы, а на проспекте Вильгельма де Геннина, рядом с перекрестком ТимофееваРаевского, планируется разместить трамвайное кольцо.

Общая площадь проектируемой территории - 104,21 гектара. Планируемый интервал движения проектируемого трамвая - 6 минут с перевозкой порядка 2000 человек в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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