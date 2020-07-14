Строительство трамвайной ветки до Академического обойдется Екатеринбургу в 1,2 миллиарда
Сегодня, 14 июля, во время объезда Ленинского района глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил стоимость строительства новой трамвайной ветки до Академического. По его словам, это 1,2 миллиарда рублей. Сейчас городские власти ищут источники финансирования проекта и предлагают взять деньги из федерального бюджета.
Напомним, ветку планируют построить к 2023 году, когда Академический станет полноценным восьмым районом Екатеринбурга. Она протянется от проспекта Академика Сахарова по улицам де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. На пути планируется обустроить 11 остановок, пешеходные переходы, а на проспекте Вильгельма де Геннина, рядом с перекрестком Тимофеева – Раевского, планируется разместить трамвайное кольцо.
Общая площадь проектируемой территории - 104,21 гектара. Планируемый интервал движения проектируемого трамвая - 6 минут с перевозкой порядка 2000 человек в час.
ИСТОЧНИК KP.RU