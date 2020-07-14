2020-07-14T12:05:00+03:00
Происшествия

Загулял в отпуске: уральский депутат в драке проломил голову крымчанину

В нехорошей истории оказался замешан депутат Первоуральской городской думы
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
В местную думу запросов от силовиков по поводу депутата пока не поступалоВ местную думу запросов от силовиков по поводу депутата пока не поступалоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Крыму депутат Первоуральской городской думы попал в нехорошую историю. Как сообщает РЕН-ТВ, между народным избранником и местным жителем произошла перепалка, переросшая в драку.

Уралец оказался сильнее. По данным издания, у пострадавшего диагностировали перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

О том, какой именно депутат оказался замешан в этой истории – не сообщается. Пресс-секретарь Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максим Бестфатер рассказал «КП», что Первоуральская городская дума на 90% состоит из единоросов. Поэтому вероятность, что агрессивный депутат принадлежит именно к этой партии – довольно высокая.

- Сейчас практически все депутаты находятся в отпусках в разных регионах, поэтому о ком именно идет речь, понять сложно. Но, насколько мне известно, в адрес Первоуральской городской думы никаких запросов от правоохранительных органов пока не поступало, - уточнил Максим Бестфатер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уралец Петр Ян попал в число лучших бойцов в мире
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» до середины октября перекроют часть дороги
УБРиР покоряет север: первый на Ямале офис банка открылся в Ноябрьске
«Надо менять форму»: Юлия Михалкова предложила рэперам и блогерам вести уроки в школах
Загулял в отпуске: уральский депутат в драке проломил голову крымчанину
Свердловчанка отсудила у энергетиков семь миллионов за сгоревший дом
Шестерым священникам из Среднеуральского женского монастыря запретили проводить службы
До Широкой речки в Екатеринбурге запустили еще один автобус
Прятал в машине 20 граммов: на Урале полицейские поймали наркозакладчика
За сутки от коронавируса умерли девять уральцев
Прокуратура проверит уральскую реку, в которой нашли мертвую рыбу