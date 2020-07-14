Загулял в отпуске: уральский депутат в драке проломил голову крымчанину

14 Июль 2020 2020-07-14T12:05:00+03:00

В местную думу запросов от силовиков по поводу депутата пока не поступало Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Крыму депутат Первоуральской городской думы попал в нехорошую историю. Как сообщает РЕН-ТВ, между народным избранником и местным жителем произошла перепалка, переросшая в драку.

Уралец оказался сильнее. По данным издания, у пострадавшего диагностировали перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

О том, какой именно депутат оказался замешан в этой истории – не сообщается. Пресс-секретарь Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максим Бестфатер рассказал «КП», что Первоуральская городская дума на 90% состоит из единоросов. Поэтому вероятность, что агрессивный депутат принадлежит именно к этой партии – довольно высокая.

- Сейчас практически все депутаты находятся в отпусках в разных регионах, поэтому о ком именно идет речь, понять сложно. Но, насколько мне известно, в адрес Первоуральской городской думы никаких запросов от правоохранительных органов пока не поступало, - уточнил Максим Бестфатер.

ИСТОЧНИК KP.RU