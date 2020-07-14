2020-07-14T12:17:48+03:00
Общество

Шестерым священникам из Среднеуральского женского монастыря запретили проводить службы

Их судьбу решит Церковный суд
Данил СВЕЧКОВ
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Схиигумен Сергий по-прежнему находится в Среднеуральском женском монастыре, несмотря на то, что его лишили сана.Схиигумен Сергий по-прежнему находится в Среднеуральском женском монастыре, несмотря на то, что его лишили сана.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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3 июля Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана опального схиигумена Сергия (Николай Романов). Поводом к тому среди прочего послужило то, что в своих проповедях он уверял, что никакого коронавируса нет.

Однако на этом тяжбы не закончатся. Церковному суду еще предстоит решить, что делать со священнослужителями Среднеуральского женского монастыря, которые помогали Сергию проводить богослужения.

Так, по данным официального сайта Екатеринбургской епархии церковный суд будет решать судьбу пяти иеромонахов и одного иерея монастыря. Точная дата суда пока не известна, но с 6 июля всем шестерым временно запретили проводить священослужения «вплоть до выяснения степени вины и ответственности».

Схимонаха поддерживают многочисленные соратники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схимонаха поддерживают многочисленные соратникиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Данные клирики запрещены в служении, о чем они были неоднократно предупреждены, - комментируют в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В епархии напоминают, что о таком исходе церковный суд предупреждал священнослужителей еще 15 июня на первом заседании по поведению отца Сергия, с которого последний очень быстро ушел. В итоговом решении судьи указывали:

- Напомнить клирикам Екатеринбургской епархии, что сослужение с схиигуменом Сергием (Романовым), если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих.

Схиигумен Сергий по-прежнему занимает Среднеуральский женский монастырь. Представители епархии также отмечают, что единственный законной руководительнцей обители, назначенной Синодом, сейчас является игуменья Варвара (Крыгина), которая с другими клириками покинула обитель в июне после того, как разгорелся конфликт между РПЦ и Сергием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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