Прокуратура проверит уральскую реку, в которой нашли мертвую рыбу

14 Июль 2020 2020-07-14T10:22:19+03:00

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В Алапаевске, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить реку Реж, близь поселка Клевакино, по берегам которой в минувшие выходные местные жители обнаружили огромное число мертвой рыбы.

- В ходе надзорных мероприятий специалистами будут отобраны образцы рыбы для установления причины массовой гибели водных биоресурсов, а также взяты пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ в водах объекта, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

К проверке также подключили специалистов отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среди их обитания по Свердловской области Нежнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалистов Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Уральское УГМС», а также отдела по Свердловской области Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

ИСТОЧНИК KP.RU