2020-07-14T09:23:27+03:00
Общество

В Кольцово увеличивается число рейсов до Владивостока

«Уральские авиалинии» с 22 июля будут летать четыре раза в неделю
Мария Трапезникова
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В Кольцово увеличивается число рейсов до ВладивостокаВ Кольцово увеличивается число рейсов до ВладивостокаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово увеличивается число рейсов на Дальний Восток. С 22 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» планируют летать во Владивосток, сердце Дальнего Востока.

- Рейсы с посадкой в Иркутске будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 15:55, 18:00, 17:35 и 16:25, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Время в пути до Владивостока составит 9 часов и 15 минут.

Сейчас из Екатеринбурга прямыми рейсами можно улетать в Хабаровск, Благовещенск, Читу, Якутск и Мирный. В прошлом году пассажиропоток на дальневосточные направления составил больше 147 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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