2020-07-14T09:11:21+03:00
Происшествия

Число пострадавших в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга увеличилось до трех

48-летний кондуктор обратилась за помощью уже после ДТП
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, 13 июля, в центре Екатеринбурга произошло очень резонансное ДТП: на проспекте Ленина, рядом с гимназией №9, водитель автобуса №27 уехал на встречку, не справился с управлением и врезался в дерево. В тот момент автобус был на рейсе. Изначально Госавтоинспекция заявила о двух пострадавших. Однако сегодня стало известно, что их число увеличилось до трех.

- На месте аварии медпомощь была оказана двум женщинам автобуса: у 51-летней женщины медиками ГКБ №23 были констатированы ушибы, у 64-летней пассажирки – ушибы и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Уже после аварии за помощью в трамвпункт обратилась еще одна женщина, 48-летний кондуктор автобуса. Ей констатировали ушиб грудной клетки. За рулем автобуса сидел 53-летний водитель, стаж которого – 28 лет. В момент аварии он был трезв – это подтвердило медосвидетельствование, которое провели сотрудники ГИБДД.

Водитель объяснил, что за минуту до произошедшего он выезжал с остановки «Ползунова», как вдруг зеркало заднего вида ослепило солнце. Это и привело к ДТП: автобус выехал на встречку и врезался в легковушку Ford. Ни тот, ни другой водитель не пострадали.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автобуса, изучают видео с камер наблюдения и решают вопрос о проведении внеплановой выездной проверки ЕМУП «Гортранс», которому принадлежит маршрут №27.

Автобус №27 влетел в дерево в центре Екатеринурга.ДТП произошло на Плотинке вечером 13 июля 2020 года. Видео: Евгений Стоянов/"КП-Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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