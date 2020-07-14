2020-07-14T08:07:56+03:00
Происшествия

Сумма ущерба – больше 700 тысяч: в Екатеринбурге будут судить хулиганов, воровавших из депо радиаторы

После хищения железнодорожные детали воришки отдавали на металлолом
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба транспортной полицииФото: пресс-служба транспортной полиции
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В Екатеринбурге под суд отправили местных жителей, которые обвиняются в краже радиаторов охлаждения тепловозов на 700 тысяч рублей. Преступления они совершали на протяжении нескольких месяцев в разных городах Свердловской области, Перми и Тюмени. Каждый радиатор на 10-15% состоит из стали и на 80-85% из латуни и меди. Именно их состав и подбил пятерых уральцев на кражу.

- Организатор хищения – 59-летний местных житель, который в местах лишения свободы провел больше 40 лет. Четыре последние судимости у него были, как раз, за кражи радиаторов, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. – Находясь в колонии, он познакомился с будущим пособником – 24-летним парнем.

Фото: пресс-служба транспортной полиции

Фото: пресс-служба транспортной полиции

Выйдя из колонии, они продолжили красть, предложив подзаработать еще трем жителям региона. Радиаторы они крали с октября по декабрь 2019 года с территории депо, после чего выносили детали, заказывали грузовик и вывозили в пункт приема металлолома.

В общей сложности они совершили 13 краж, похитив 188 радиаторов на сумму больше 700 тысяч. На всех пятерых завели уголовное дело и передали в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Сейчас двое находятся в СИЗО, трое – под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сумма ущерба – больше 700 тысяч: в Екатеринбурге будут судить хулиганов, воровавших из депо радиаторы
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