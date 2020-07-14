Свердловские синоптики предупредили о сильном загрязнении воздуха

14 Июль 2020 2020-07-14T07:46:37+03:00

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В Свердловской области уже вторую неделю стоит аномальная жара. Завтра, 15 июля, в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до +37. Также над городом висит смог. Синоптики объявили неприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

- С 20:00 13 июля до 20:00 19 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на официальном портале Уралгидрометцентра. – Отмена предупреждения с 20:00 19 июля.

Кстати, вчера мы рассказывали, что 10 июля Екатеринбург второй раз за июль поставил температурный рекорд – столбики термометров поднялись до отметки в +35 с половиной градусов, что стало рекордом для этого дня с 1888 года.

ИСТОЧНИК KP.RU