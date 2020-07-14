Продолжают наступление: в Свердловской области клещи покусали почти 30 тысяч человек

В Свердловской области клещи покусали почти 30 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального Роспотребнадзора на 13 июля, с начала теплого сезона клещи покусали уже 29995 жителей Свердловской области. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 6981 случай укусов.

- Больше всего пострадавших в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Артинском, Таборинском районах, Тавде, Каменске-Уральском и Ирбитском районе, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге клещи покусали 10300 человек (33,4% от всех пострадавших), в том числе 1820 детей. В медучреждения с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировано 127 человек (подтвердился у 18, включая четырех детей), а с диагнозом «клещевой боррелиоз» - 293 человека (подтвердился у 118, включая 9 детей).

В текущем году планируется обработать от клещей 10300 гектаров территории Свердловской области. На сегодняшний день обработано больше половины – 10075 гектаров.