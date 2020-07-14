В Екатеринбурге иномарка сбила маленькую девочку на велосипеде
Минувшим вечером, 13 июля, в Екатеринбурге, в районе дома №152 по улице Техническая, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка на велосипеде. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть.
Девочку с ушибами правого плеча, правого бедра и мягких тканей головы госпитализировали в ДГКБ №9. Полицейские выяснили, что за рулем машины сидел 33-летний мужчина со стажем вождения семь лет.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
- На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Госавтоинспекция в очередной раз просит водителей соблюдать ПДД и сигналы светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU