В Екатеринбурге иномарка сбила маленькую девочку на велосипеде

14 Июль 2020 2020-07-14T06:54:31+03:00

Ребенка госпитализировали в ДГКБ №9 с различными ушибами

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Минувшим вечером, 13 июля, в Екатеринбурге, в районе дома №152 по улице Техническая, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка на велосипеде. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть.

Девочку с ушибами правого плеча, правого бедра и мягких тканей головы госпитализировали в ДГКБ №9. Полицейские выяснили, что за рулем машины сидел 33-летний мужчина со стажем вождения семь лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция в очередной раз просит водителей соблюдать ПДД и сигналы светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU