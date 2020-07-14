В уральской глубинке вспыхнули сразу два дома

14 Июль 2020 2020-07-14T06:41:12+03:00

К счастью, никто в пожаре не пострадал

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Минувшим вечером, 13 июля, в деревне Старые Решеты, что под Первоуральском, вспыхнули частные дома. Сообщение о пожаре диспетчеры МЧС получили в 19:29, на место выехали 19 спасателей на шести спецмашинах.

- На площади в 300 «квадратов» горели два частных жилых дома. Тушение пожара осложнялось отсутствие поблизости водоисточников, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Воду подвозили пожарными автоцистернами от естественного водоема, расположенного на расстоянии четырех километров.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

К счастью, в пожаре, по данным спасателей, никто не пострадал. С огнем удалось справиться спустя час. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU