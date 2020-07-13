В Свердловской области за сутки провели 9 449 исследований проб на коронавирус
В Свердловской области за сутки провели 9 449 исследований проб на коронавирус. Их брали у людей, имеющих показания для тестирования. Данные опубликовал региональный оперштаб. Также за сутки медиками обследовано 8 878 человек.
- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 702 578. Обследовано всего 654 502 человека, - рассказали в оперштабе.
Напомним, за последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 218 человек. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге - 134. С начала пандемии же было зарегистрировано 16 127 случаев заражения инфекцией. Кроме того продолжает расти общее число смертей. Всего в регионе от COVID-19 скончались 163 пациента.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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