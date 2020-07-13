13 Июль 2020 2020-07-13T18:07:42+03:00

Спецборт из ОАЭ прилетел в Екатеринбург сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вывозной борт доставил в Екатеринбург полсотни россиян, застрявших из-за коронавируса в ОАЭ. Самолет «Уральских авиалиний» с 51 человеком на борту прилетел в столицу Урала сегодня. Об этом рассказал ив региональном оперштабе.

- Самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Дубаи – Казань – Екатеринбург, прибыл в аэропорт Кольцово 13 июля, - рассказали в оперштабе.

По данным оперштаба, по согласованию с Роспотребнодзором было принято решение направить прибывших бортом свердловчан на изоляцию по домам под медицинское наблюдение. В ведомстве отметили, что отправляя уральцев на самоизоляцию учли сравнительно благополучную эпидобстановку по COVID-19 в стране вылета. Также в оперштабе рассказали, что жилищные условия прилетевших из ОАЭ уральцев позволяют обеспечить соответствующий санитарный режим.

Жители других регионов, прилетевших этим же рейсом, при содействии оперативных штабов их мета проживания отправились в свои территории.

ИСТОЧНИК KP.RU