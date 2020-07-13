13 Июль 2020 2020-07-13T17:38:49+03:00

В этом году учреждения самостоятельно принимали решение об открытии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Больше двух тысяч детей уехали отдыхать в загородные лагеря Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Летняя оздоровительная компания стартовала в 17 муниципальных и 2 ведомственных лагерях. В администрации города отметили, что учреждения самостоятельно принимали решение об открытии во время действия ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

- Так, накануне завершился заезд первой смены ребят в лагерь имени А. Гайдара. Всего же загородные оздоровительные учреждения приняли 2 тысячи 418 юных екатеринбуржцев, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в регионе еще не снят, поэтому все летние лагеря выполняют строгие требования Роспотребнадзора. Для сотрудников и детей в места отдыха привезли маски и дезинфицирующие средства. А организация пространства лагерей выполнена с соблюдением установленной дистанции.

Для соблюдения и контроля температурного режима в детские оздоровительные учреждения закупили бесконтактные термометры. На территории круглосуточно находятся медицинские работники, а накануне открытия весь персонал прошёл тестирование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU