2020-07-13T16:04:36+03:00
Общество

Забег ЕВРАЗа «Дай пять!» впервые стартовал в онлайн-формате

Любой желающий может пробежать выбранный маршрут и выложить свой результат в беговом трекере
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Фото: ЕВРАЗФото: ЕВРАЗ
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В этом году ЕВРАЗ проводит VI забег «Дай пять!» в онлайн - формате. Забег состоится с 13 по 19 июля в индивидуальном режиме. Любой желающий может пробежать выбранный маршрут и выложить свой результат в беговом трекере. Дистанции остаются прежними – взрослые бегут 5 километров, дети – 1 километр.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте evraz-sport.ru. Пробежать дистанцию, зафиксировать маршрут и время в приложении для бега, а затем выложить результат в личный кабинет на сайте. Каждый пробежавший сможет увидеть свои результаты в общем рейтинге и получить электронный диплом за спортивные достижения.

Те, кто заранее начал подготовку к «Дай пять!», могли пройти курс из 16 тренировок вместе с тренерами по бегу и общефизической подготовке. Тренировки еженедельно выкладывались на сайт. Профессиональный тренер Андрей Секира рассказывал о технике бега и правилах преодоления дистанций, показывал упражнения для укрепления мышц и суставов. Записи доступны для просмотра.

В забегах «Дай пять!» примут участие жители разных городов России: Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка, Междуреченска, Тулы, Москвы, Кисловодска, Барнаула и других городов.

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