13 Июль 2020 2020-07-13T15:19:33+03:00

Во время «Царских дней» будут ходить бесплатные поезда между Екатеринбургом и Алапаевском Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области начался фестиваль православной культуры «Царские дни». Большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса пройдут в режиме онлайн – как и все массовые мероприятия. Однако одно останется неизменным – Крестный ход, который пройдет от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Кроме того, в пятницу, 18 июля, в Алапаевске пройдут памятные мероприятия, посвященные 102-летию со дня мученической смерти семьи Романовых.

Специально для паломников в рамках фестиваля 17 и 18 июля будут организованы дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Алапаевск и обратно. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, проезд будет бесплатным.

Расписание поездов на 17 июля:

- Поезд № 6419 «Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил» из уральской столицы отправится в 14:01, а в пункт назначения прибудет в 17:14.

- Поезд № 6845/6846 «Нижний Тагил – Алапаевск» отправится из Нижнего Тагила в 17:30 и к месту назначения прибудет в 20:40.

Расписание поездов на 18 июля:

— Поезд № 6847/6848 «Алапаевск — Нижний Тагил» выедет со станции Алапаевск в 15:10 и прибудет в Нижний Тагил в 17:58.

— Поезд № 7414 «Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский» отправится из Тагила в 18:18 и прибудет в пункт назначения в 21:26.

Поезда сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск будут курсировать с остановками по станциям Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск, и ВИЗ в обоих направлениях.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля, в 1918 году, они были живыми сброшены в шахту под Алапаевском. Сейчас на этом месте основан мужской монастырь во имя новомучеников и исповедников Российских.

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ИСТОЧНИК KP.RU