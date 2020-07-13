2020-07-13T13:50:56+03:00
Общество

Уральским больницам подарили защитные комбинезоны, респираторы и термометры

Их получили Екатеринбург, Серов, Краснотурьинск и Новоуральск
Мария Трапезникова
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Уральским больницам подарили защитные комбинезоны, респираторы и термометрыУральским больницам подарили защитные комбинезоны, респираторы и термометрыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Больницам Екатеринбурга, Серова, Краснотурьинска и Новоуральска подарили партию защитных комбинезонов, респираторов, перчаток и бесконтактных термометров. Деньги на закупку выделил Фонд святой Екатерины.

- 950 респираторов отправились для детей с диагнозом «первичный иммунодефицит», еще три тысячи были переданы в областную детскую клиническую больницу для защиты врачей, - рассказали в Фонде святой Екатерины. – Кроме того, городская больница №20 получила тысячу защитных комбинезонов.

Кроме того, новоуральской медико-санитарной части, помимо стандартных СИЗов, подарил 200 специальных костюмов для инфекционистов. Еще около 10 тысяч медицинских перчаток, вместе с комбинезонами и респираторами, доставят в Серов и Краснотурьинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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