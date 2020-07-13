Уральским больницам подарили защитные комбинезоны, респираторы и термометры
Больницам Екатеринбурга, Серова, Краснотурьинска и Новоуральска подарили партию защитных комбинезонов, респираторов, перчаток и бесконтактных термометров. Деньги на закупку выделил Фонд святой Екатерины.
- 950 респираторов отправились для детей с диагнозом «первичный иммунодефицит», еще три тысячи были переданы в областную детскую клиническую больницу для защиты врачей, - рассказали в Фонде святой Екатерины. – Кроме того, городская больница №20 получила тысячу защитных комбинезонов.
Кроме того, новоуральской медико-санитарной части, помимо стандартных СИЗов, подарил 200 специальных костюмов для инфекционистов. Еще около 10 тысяч медицинских перчаток, вместе с комбинезонами и респираторами, доставят в Серов и Краснотурьинск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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