Госпиталь «Екатеринбург Экспо» принимает первых пациентов
В уральском временном госпитале «Екатеринбург Экспо» в понедельник, 13 июля, привезли первых пациентов с коронавирусом, который размещают на койках, в том числе и реанимационных палат.
Сегодня в центр поступили девять человек в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Свердловской области, госпиталь будет заполняться по мере необходимости.
«Екатеринбург Экспо» распечатали, чтобы разгрузить перепрофилированные для борьбы с COVID-19 больницы.
Отметим, что 13 июля 2020 года губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев продлил период повышенных мер ограничений для лиц старше 65 лет, а также для уральцев с хроническими заболеваниями.
Всего по состоянию на этот день на Среднем Урале выявили 16 127 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 218 – за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU