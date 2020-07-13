2020-07-13T13:30:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Госпиталь «Екатеринбург Экспо» принимает первых пациентов

Здесь установили 50 коек для коронавирусных больных
Лев ИСТОМИН
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Врачи продолжают борьбу с коронавирусомВрачи продолжают борьбу с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральском временном госпитале «Екатеринбург Экспо» в понедельник, 13 июля, привезли первых пациентов с коронавирусом, который размещают на койках, в том числе и реанимационных палат.

Сегодня в центр поступили девять человек в состоянии средней степени тяжести. По данным оперштаба Свердловской области, госпиталь будет заполняться по мере необходимости.

«Екатеринбург Экспо» распечатали, чтобы разгрузить перепрофилированные для борьбы с COVID-19 больницы.

Отметим, что 13 июля 2020 года губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев продлил период повышенных мер ограничений для лиц старше 65 лет, а также для уральцев с хроническими заболеваниями.

Всего по состоянию на этот день на Среднем Урале выявили 16 127 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 218 – за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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